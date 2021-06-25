الخارجية الأمريكية،: ينبغي لإيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية دون تأخير

طالب مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير لضمان تمكن الوكالة من مراقبة التزام طهران بالاتفاق النووي المعلن في عام 2015.

نقلت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، عن المسؤول الأمريكي قوله: "ينبغي لإيران التعاون مع الوكالة بدون أي تأخير آخر لضمان استمرار تطبيق الإجراءات الملائمة".

وفي وقت سابق، الجمعة، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التزام بلاده بالاتفاق النووي، داعيا الولايات المتحدة للعودة إليه.

وشدد المتحدث باسم الوزارة أن طهران مستعدة للتراجع عن خطواتها في تقليص التعهدات، شريطة تنفيذ الولايات المتحدة لجميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق".

كما أكد أن استمرارية الاتفاق النووي ممكنة فقط في حال اتخاذ الولايات المتحدة القرار لتنفيذ التزاماتها وعدم استعمال المفاوضات كوسيلة ضغط.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق، الذي يرجع تاريخ توقيعه إلى عام 2015، عندما وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي يحمل اسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وشمل الاتفاق، الذي تم توقيعه حينها رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية.