واشنطن تطالب بتحقيق مستقل في مقتل 3 من موظفي أطباء بلا حدود بإقليم تيغراي الإثيوبي

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل ثلاثة من العاملين في منظمة أطباء بلا حدود في إقليم تيغراي بإثيوبيا.

وقالت الوزارة إن الحكومة الإثيوبية "تتحمل في نهاية المطاف المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني"، بحسب رويترز.

وبدأت إثيوبيا حربا في إقليم تيغراي، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، وأكدت وقتها أنها ترد على هجمات قامت بها جبهة تحرير شعب تيغراي ضد الجيش الإثيوبي، متعهدة بأنها لن تأخذ وقتا كبيرا، إلا أن تبعات هذه الحرب ما زالت ممتدة.

وقُتل الآلاف وأُجبر نحو مليوني شخص على ترك ديارهم في تيغراي بعد اندلاع الصراع بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والجيش الإثيوبي في نوفمبر، ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور وإريتريا الحرب لدعم الحكومة.