موسكو: لا نمانع انضمام واشنطن للتسوية في أوكرانيا لكن بشروط

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، أن موسكو لا تمانع انضمام الولايات المتحدة إلى عملية التسوية في أوكرانيا في حال تمكنت واشنطن من الضغط على كييف لتنفذ اتفاقات مينسك.

موسكو – سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "كان هناك سابقاً أوضاع، عندما لم نكن نمانع مشاركة الولايات المتحدة في هذه العملية. لكن المسألة هي مدى إمكانية زملاءنا الأمريكيين من لعب دور بنّاء. أي فهمهم أنه ليس هناك إمكانية إحراز أي تقدم دون أن تقوم كييف بخطوات معينة".

وتدهورت العلاقات الروسية- الأوكرانية على خلفية الوضع في دونباس، بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، بنتيجة استفتاء شعبي صوت فيه مواطنو القرم بالعودة إلى روسيا.

كما اندلع نزاع مسلح في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، بين كييف من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد من جهة أخرى.