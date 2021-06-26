قنبلة تطلقها إيطاليا بشأن لقاح "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي

رجح رئيس الوزراء الإيطالي، ​ماريو دراغي​، إمكانية عدم تسجيل السلطات الصحية في ​الاتحاد الأوروبي​ لقاح "​سبوتنيك​ V" الروسي ضد فيروس "كورونا".

وجاءت تصريحات دراغي أثناء مؤتمره الصحفي خلال القمة الأوروبية في بروكسل قال خلالها: "إننا ركزنا على أنواع اللقاحات المختلفة المستخدمة، وكانت النتيجة أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي لم ينجح بعد في الحصول على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، وربما لن يحصل عليها أبداً".

كما إستبعد رئيس الحكومة الإيطالية تسجيل اللقاحات الصينية في الاتحاد الأوروبي، ووصفها بأنها "ليست ملائمة"، مستشهداً بتجربة تشيلي في استخدامها في مكافحة الجائحة.

ولم يكشف دراغي سبب عرقلة عملية اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

ووقع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وشركة "Adienne Pharma & Biotech" اتفاقية بشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في إيطاليا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن غرفة التجارة الإيطالية الروسية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.