إيران تبدأ في إنتاج لقاح "سبوتنيك V" على أراضيها

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم السبت، أن إيران بدأت في إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس "كورونا"، وأن أول دفعة للاختبار أصبحت جاهزة.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان الصندوق الروسي: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وإحدى الشركات الدوائية الرائدة في إيران "أكتوفيركو"، عن إنتاج مجموعة اختبار للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في البلاد".

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة الأرجنتينية، اليوم السبت، أن أخذ جرعة واحدة من لقاح سبوتنيك V الروسي يقلل من عدد الوفيات، عند الذين تتراوح أعمارهم بين 60 وما فوق، بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 في المئة.

وأجرت وزارة الصحة الأرجنتينية دراسة عن الموضوع وقالت في تقريرها، إن "النتائج الأولية من الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة لتقييم فعالية اللقاحات المختلفة المستخدمة في الأرجنتين على المرضى الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق تظهر أن استخدام جرعة واحدة فقط من "سبوتنيك V" أو "أسترازينكا" يقلل من الوفيات بنسبة 70-80%".

وأضاف التقرير الصادر عن الوزارة أنه مع أخذ جرعتين من هذه اللقاحات، ينخفض ​​معدل الوفيات بنسبة تزيد عن 90%، وشملت الدراسة 471682 شخصا تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.