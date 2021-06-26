علماء: سلالة دلتا المتحورة من كورونا بدأت تسود في جنوب أفريقيا

قال علماء في جنوب أفريقيا خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت 26 يونيو/حزيران، إن السلالة المتحورة "دلتا" المكتشفة في الهند، هي السائدة بين إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد على ما يبدو.

وتعتبر جنوب أفريقيا هي أكثر دول القارة الأفريقية، تضررا من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة المؤكدة بـ"كوفيد 19".

وتواجه البلاد "موجة ثالثة" من العدوى حيث سجلت أكثر من 18 ألف حالة جديدة أمس الجمعة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مامولوكو كوباي نجوباني، القائمة بأعمال وزير الصحة، خلال المؤتمر قولها، إن ذروة الموجة الثالثة ستتجاوز على الأرجح ذروة الموجة الثانية التي كانت في يناير/كانون الثاني.