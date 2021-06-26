لقاءات إسرائيلية أمريكية تتناول قضايا مشتركة.. والملف الإيراني على طاولة البحث

يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في روما غدا الأحد، حيث سيتوجه لابيد إلى إيطاليا في زيارة سريعة تستغرق عدة ساعات، قبل أن يصل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأمريكي.

القدس - سبوتنيك . يأتي ذلك بعد أسبوع من حديث هاتفي أجراه الوزيران لابيد وبلينكن اتفقا خلاله على ضرورة العمل المشترك من أجل تعميق جهود التطبيع بين إسرائيل والدول العربية وتعزيز قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك المتعلق بالشأن الإيراني، إلى جانب ضرورة تحسين العلاقات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني بشكل عملي وفق بيان أصدره الجانبان عقب الاتصال.

ويترافق لقاء لابيد وبلينكن مع استعداد البيت الأبيض لاستقبال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي سيقصد الولايات المتحدة غدا الأحد في زيارة رسمية ستكون الأخيرة قبل انتهاء ولايته الشهر المقبل.

وتأتي زيارة ريفلين للولايات المتحدة تلبية لدعوة رسمية وجهها له الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيستقبله في البيت الأبيض يوم غد الاثنين.