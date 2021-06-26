إيران تعلن موعد عودة العمل في محطة بوشهر النووية

كشف رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم السبت، عن موعد عودة العمل في محطة "بوشهر" النووية.

وجاء في تقرير لوكالة "إرنا "، مساء اليوم السبت، أن صالحي قد أعلن أن العمل في محطة بوشهر النووية الإيرانية (جنوب البلاد) سيكون خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد معالجة التوقف الذي وقع في المحطة، عازيا إياه لأسباب فنية.

وأكدت الوكالة أن تصريحات علي أكبر صالحي جاءت أثناء اجتماع بمجلس الشورى الإيراني، اليوم السبت، والذي أفاد خلاله بأن بلاده تعمل جاهدة على توفير وقود جديد لمحطة بوشهر النووية، في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين المحطة النووية ووزارة الطاقة والبنك المركزي الإيرانيين، بهذا الشأن.

وذكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن كمية الوقود الحالية لدى المحطة النووية، ستنتهي في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر فقط، وبأن الحكومة الإيرانية ستقوم بضخ الكمية المطلوبة من الوقود، بهدف استئناف العمل في المحطة ومعاودة نشاطها المطلوب، لافتا إلى أنه من المقرر إضافة حوالي 1000 ميغا واط، إلى حجم إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران.