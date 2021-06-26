إعلام: تقرير استخباراتي يحسم حقيقة وجود "كائنات فضائية"

وجاء في تقرير لوكالة فرانس 24 ، اليوم السبت، أن مكتب المدير للمخابرات القومية الأمريكية نشر تقريرا أكد من خلاله عدم وجود دليل قاطع على وجود كائنات فضائية ، موضحا أن هناك الكثير من الظواهر التي شاهدها طيارون عسكريون حول العالم، لا يمكن تفسيرها.

وأفاد التقرير الأمريكي بأنه ربما لا يوجد تفسير واحد لتلك الظواهر، التي شاهدها طيارون عسكريون حول العالم، مشيرا إلى أنه ليس لدى المخابرات الأمريكية أي معلومات كافية، في الوقت الراهن، حتى يمكن إرجاعها إلى أسباب بعينها.

واعتمد التقرير الأمريكي على حوادث جرت بين عامي 2004 - 2021، معترفا بأن أجهزة المخابرات الأمريكية ليس لديها أي تفسير لأكثر من 140 ظاهرة، لافتا إلى أن المعلومات التي تم جمعها لا يمكن معها الحسم بوجود كائنات فضائية.

والعام الماضي، التقط طيارون أمريكيون أثناء تحليقهم أجساما فضائية مجهولة، ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مقاطع فيديو بهذا الخصوص، والتي ترجع إلى تاريخ العامين 2004 و2015.