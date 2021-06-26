إيران: سنقوم بتصدير لقاحنا المضاد لكورونا قريبا

كشف وزير الصحة والعلاج والتعليم الصحي الإيراني، سعيد نمكي، عن اقتراب بلاده من تصدير اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجاء في تقرير لوكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن سعيد نمكي قد أكد قدرة بلاده على أن تصبح واحدة من الدول المكتفية ذاتيا في مواجهة فيروس كورونا واحتواء تلك الجائحة.

وأفاد سعيد نمكي بأن إيران ستصبح خلال شهور قليلة مقبلة في غنى عن استيراد لقاحات أجنبية مضادة لفيروس كورونا من الخارج، لأن بلاده ستتمكن بحلول فصلي الخريف والشتاء المقبلين من تسجيل اللقاح الإيراني عالميا وتصديره إلى خارج البلاد، أيضا.

وشدد وزير الصحة الإيراني على أن بلاده بذلك جهودا كبيرة كي تكون قادرة على تقليل عملية الاستيراد العشوائي للأجهزة الطبية وللدواء من الخارج، إضافة إلى الحيلولة دون الإضرار بالإنتاج المحلي الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده تقوم، دوما، بتوفير الدعم الخاص لأصحاب الصناعات المتخصصة، ذات الصلة بالدواء والأجهزة الطبية.

ولفت سعيد نمكي، وزير الصحة الإيراني إلى أن بلاده كانت تستورد الأجهزة الطبية والكمامات من الخارج مع بدء جائحة كورونا، ولكن بعد مرور شهرين فقط نجحت إيران في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بل أصبحت مستعدة لتصدير الأدوات والأجهزة الطبية والعلاجية إلى الخارج أيضا.

وكان المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، قد تلقى، أمس الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني "إيران بركت" المضاد لكوفيد-19.

وبعد تلقيه اللقاح، عبر خامنئي عن شكره لكل من حاول وطبق علومه وخبراته العلمية والعملية ليتمكنوا من دعم بلاده بهذه الإمكانية العظيمة والمشرفة، (إنتاج اللقاح المضاد لكورونا).

أتوجّه بالشكر الجزيل إلى كلّ الذين بذلوا الجهود ووظّفوا علومهم وتجاربهم وجهودهم العلميّة والعمليّة ليتمكّنوا من جعل البلد يحظى بهذه القابليّة الكبرى والمشرّفة، وأعني #لقاح_كورونا. pic.twitter.com/lje22vpAHM — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) June 25, 2021

كانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، قبل نحو 10 أيام الموافقة على إجازة الاستخدام "الطارئ" لأحد مشاريع لقاحات كورونا المحلية المضادة لكوفيد-19 والذي يحمل اسم "إيران بركت".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أن المرشد رفض تلقي لقاح أجنبي في السابق عندما جاء دور من أعمارهم فوق الـ 80 عاما.