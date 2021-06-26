سبايدرمان يقدم هدية إلى بابا الفاتيكان... فيديو

ظهر بصورة مفاجئة سبايدرمان، اليوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران، أمام بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، خلال وجوده في فعالية عامة في الفاتيكان.

ظهر أمام بابا الفاتيكان رجل يرتدي زي سبايدرمان وقناعه بالكامل، في ساحة سان داماسو بالفاتيكان، وتحدث معه وظهر وكأنه يقدم هدية إلى البابا فرانسيس الأول.

WATCH: Far from home? Spider-Man drops in on Pope Francis' general audience at the Vatican https://t.co/kDrHpncrGL pic.twitter.com/X3sseALuVN — Reuters (@Reuters) June 26, 2021

​وجلس بالفعل سبايدرمان بعد ذلك بجوار كاهن يرتدي الملابس السوداء، ولم يبد عليه أي إنزعاج.

وأظهرت وكالة "رويترز" أن سبايدرمان هذا، هو ماتيلا فيلارديتا، البالغ من العمر 27 عاما، من شمال إيطاليا.

وجلس سبايدرمان هذا في قسم الشخصيات المهمة، بسبب عمله في ارتداء أزياء الأبطال الخارقين، وزيارة الأطفال المرضى في المستشفيات.

وبالفعل في نهاية الفعالية منح سبايدرمان بابا الفاتيكان، هدية قناع "الرجل العنكبوت".