وزير الصحة البريطانية يتقدم باستقالته على خلفية فضيحة تقبيله مساعدته في المكتب

تسببت صورة تجمع وزير الصحة البريطاني مات هانكوك ومساعدته، وهو يقبلها، في تقديمه استقالته لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقالت "صحيفة الإندبندنت" البريطانية إن وسائل الإعلام تناولت صور هانكوك مع مساعدته جينا كولادانغيلو، أثناء احتضانها داخل مكتبه، وتسبب ذلك في موجة غضب واسعة بين البريطانيين.

Better late than never.



Thanks for nothing. https://t.co/FCklXgi6Ji — NHS Million 💙 (@NHSMillion) June 26, 2021

ووصفت صحف بريطانية ما قام به وزير الصحة البريطاني بأنها "فضيحة أخلاقية"، وتسبب الضغوط التي تعرض لها إثر انتشار صور ومقطع فيديو له وهو يحتضن ويقبل مساعدته، في تقديم استقالته اليوم السبت.

"Those of us who make these rules have got to stick by them, and that's why I've got to resign"



In a video, posted on his Twitter account, the Health Secretary Matt Hancock says he has "been to see the prime minister to resign"https://t.co/4Q7bIQGShc pic.twitter.com/Gys3iwmoiU — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 26, 2021

ويري بريطانيون أنه إضافة إلى كونها فضيحة أخلاقية، فإن وزير الصحة انتهك إجراءات التباعد التي تفرضها جائحة كورونا، رغم كونه مسؤولا عن حماية أرواح البريطانيين.

In his resignation letter, Mr Hancock said: "I want to reiterate my apology for breaking the guidance, and apologise to my family and loved ones for putting them through this. I also need (to) be with my children at this time." https://t.co/DtrbYBxFMI — Sky News (@SkyNews) June 26, 2021

وقال هانكوك، معلقا على الواقعة، إنه يعتذر على انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي، التي يتم اتباعها للوقاية من كورونا، كما أنه يعتذر لعائلته، بعدما انتشرت تلك الصور والفيديو، الذي ظهر فيه وهو يحتضن مساعدته ويقبلها.

We all know there is more video footage to come... #MattHancock pic.twitter.com/20j2R4Eupb — Sheps (@Sheppyuk) June 26, 2021

ويقود وزير الصحة البريطاني جهود الحكومة لمحاربة كورونا ويحرص دوما على نصح الناس بالحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، لكنه اعتذر، أمس الجمعة، بعد انتشار صور وفيديو يظهر فيه وهو يقبل مساعدته داخل مقر العمل، الشهر الماضي، أثناء فرض القيود الصحية الخاصة بمكافحة كورونا.