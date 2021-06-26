مقتل 4 أشخاص في انفجار منطاد بولاية نيو مكسيكو الأمريكية

قالت الشرطة إن أربعة قتلوا وأصيب خامس بجروح خطيرة في انفجار منطاد بحي ألباكركي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية اليوم السبت، وذلك بعد اصطدامه بخطوط كهرباء- بفعل الرياح على ما يبدو- واحتراقه.

وأضافت الشرطة أن قائد المنطاد لقي حتفه في الحادث. وفقا لوكالة "رويترز".

وأوضحت الشرطة أن أعمار الضحايا تتراوح بين 40 و60 عاما، لكنها لم تكشف عن أسمائهم. وأضافت أنه لم يصب أحد على الأرض.