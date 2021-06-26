وزير المالية البريطاني السابق ساجد جاويد يتولى وزارة الصحة خلفا لهانكوك

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، أن وزير المالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة خلفا لمات هانكوك الذي استقال في وقت سابق اليوم.

كان جاويد قد استقال من وزارة المالية العام الماضي بعدما رفض طلب جونسون إقالة فريق مستشاريه. وفقا لـ "رويترز".

وقدم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك استقالته بعدما أقر بأنه خالف قواعد مكافحة فيروس كورونا باحتضانه وتقبيله مساعدته داخل مكتبه مما أثار غضب زملائه والناس الذين يخضعون لإجراءات العزل العام.

وقدم الوزير المتزوج البالغ من العمر 42 عاما خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد أن نشرت صحيفة ذا صن صورا له وهو يحتضن امرأة عيّنها في منصب يموّل راتبه من أموال دافعي الضرائب للتدقيق في أداء وزارته.

وكان هانكوك في قلب معركة الحكومة مع الوباء، وظهر دائما على التلفزيون ومن خلال الراديو مطالبا الناس باتباع القواعد الصارمة لاحتواء الفيروس.