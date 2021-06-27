ارتفاع عدد ضحايا سقوط المنطاد بولاية نيو مكسيكو الأمريكية إلى خمسة أشخاص

قالت الشرطة بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، إن خمسة قتلوا في انفجار منطاد بحي ألباكركي، يوم السبت.

واصطدم المنطاد على ما يبدو بخطوط كهرباء بسبب الرياح ما أدى إلى اشتعال النار فيه.

وأضافت الشرطة، أن قائد المنطاد وثلاثة ركاب لقوا حتفهم على الفور.

وتابعت الشرطة، "نقل الراكب الرابع الى مستشفى في ألباكركي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه".

وأوضحت الشرطة أن "أعمار الضحايا تتراوح بين 40 و60 عاما، لكنها لم تكشف عن أسمائهم. ولم يصب أحد على الأرض".