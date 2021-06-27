ترامب يتهم بايدن بسماح مشروع التيار الشمالي-2

صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه قام بوقف بناء مشروع التيار الشمالي-2، أما الرئيس الحالي، جو بايدن، فقد سمح بمواصلته.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ترامب خلال خطاب له في مظاهرة بولاية أوهايو:"سيقود بايدن اقتصادنا إلى الانهيار لقد ألغى بايدن خط "كيستون اكس ال" الأمريكي و48 ألف فرصة عمل للعملاء الأمريكيين المرتبطة به، لكنه سمح بالخط الروسي إلى أوروبا. أنا أوقفت الخط إلى أوروبا، لقد فرضت عليهم عقوبات شديدة".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة "قد توصلت إلى الاستقلال في مجال الطاقة، والذي سينتهي قريباً"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستضطر لشراء النفط في الشرق الأوسط وفي روسيا.

ويجري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مظاهرات لمؤيديه للمرة الأولى بعد تركه المنصب الرئاسي.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية، يخطط ترامب لإجراء عدة مظاهرات خلال موسم الصيف. فقد تم إعلان مظاهرتين حتى الآن، إحداهما في كليفلاند، التي ستجري اليوم السبت، والثانية في فلوريدا بتاريخ 3 تموز/يوليو.