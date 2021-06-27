نائب أوكراني يكشف عن استدعاء رئيس بلاده من قبل جهاز استخباراتي غربي

كشف النائب الأوكراني عن كتلة حزب "من أجل الحياة" المعارض، إيليا كيفا، عن استدعاء رئيس بلاده، فلاديمير زيلينسكي، من قبل رئيس المخابرات البريطانية، ريتشارد مور، للاستيضاح عن بعض الأمور.

وقال النائب إيليا كيفا لقناة "NewsOne" الأوكرانية، إن "كييف لم تعد تؤخذ على محمل الجد على الساحة الدولية وكمثال على ذلك، استشهد بتجربة التواصل بين الرئيس الأوكراني زيلينسكي ورئيس المخابرات البريطانية ريتشارد مور".

وأضاف كيفا قائلا: "في الآونة الأخيرة، تم استدعاء رئيسنا زيلينسكي من قبل المخابرات البريطانية لاستيضاح بعض الأمور، هذا هو الشكل الذي بدت عليه القصة، حيث قدموا توجيهات واضحة فيما يتعلق بموقف أوكرانيا تجاه بيلاروسيا".

وأشار البرلماني إلى أنه بعد زيارة زيلينسكي، أصدرت كييف مذكرات احتجاج وأعلنت إنهاء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع مينسك، موضحا أنه "على الرغم من أن البيلاروسيين قدموا لنا دائمًا المساعدة خصوصا في القضايا الصعبة".

وشدد كيفا على أن مثل هذه المواقف لا تلبي مصالح أوكرانيا العليا.