السفيرة الألمانية لدى كييف تعلن عن احتمال تصعيد عسكري بين روسيا وأوكرانيا

قالت السفيرة الألمانية لدى كييف، أنكا فيلدغوسن، إن هناك "مخاوف من اندلاع صدام مسلح مع ​روسيا​"، مشيرة إلى أن "انضمام ​أوكرانيا​ إلى حلف شمال الأطلسي​ (​الناتو​) لن يحدث في المستقبل القريب".

وجاءت تصريحات فيلدغوسن خلال مقابلة مع صحيفة "زيركالو نيديلي" الأوكرانية، حيث ردت على سؤال بشأن احتمال نزاع عسكري بين روسيا وأوكرانيا في حال لم يعد ​الغاز​ الروسي يمر عبر الأراضي الأوكرانية قائلة، إن "ذلك ممكنا بالفعل في حالة تصاعد الأمور بين الدولتين".

وأوضحت السفيرة الألمانية أن "هذه المخاوف لم تبدها فقط أوكرانيا، ولكن أيضًا ​بولندا​ ودول البلطيق تتحدّث عن التهديد للأمن القومي بسبب السيل الشمالي-2".

وركزت فيلدغوسن على أن "حلف شمال الأطلسي لديه إشكالات مع إمكانية انضمام الدول التي تدور فيها حروب"، مبينة أن "ذلك من مزايا المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، كما أن الجميع يخشى الدخول في حرب مباشرة مع روسيا".

وتدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بعد وقوع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وحظرت السلطة الأوكرانية الجديدة كل أشكال التعاون مع روسيا. واضطرت روسيا إلى تطبيق حظرها التجاري المفروض على الدول التي انضمت إلى الحظر الأمريكي على روسيا، على أوكرانيا.