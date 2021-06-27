حارس بنك يطلق النار على زائر رفض ارتداء القناع الطبي في الهند

يبدو أن ارتداء القناع الطبي أصبح أكثر من مجرد "إلزامي" في بعض المناطق من هذا العالم، حيث أطلق حارس لأحد البنوك النار على زائر رفض ارتداءه في الهند.

في ولاية أوتار براديش الهندية، وبحسب ما أفادته وكالة "الهند اليوم" فتح أحد حراس أمن البنك النار على زائر رفض ارتداء قناع الوجه الطبي. ونتيجة للحادث، أصيب الزائر، وهو عامل سكك حديد ويدعى راجيش كومار، في ساقه.

قالت الوكالة: إن كومار تم إدخاله إلى المستشفى حيث كان فاقدًا للوعي.

تم اعتقال الحارس، الذي بدأ إطلاق النار، من قبل الأجهزة المصرح لها.

وفي وقت سابق في الولايات المتحدة، قتل شخص وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار في أحد المتاجر.

وسبب الاشتباك كان خلاف على ارتداء كمامة أطلق خلاله رجل النار وقتل أمين الصندوق الذي اتصل به للالتزام بقواعد السلامة الوبائية. بعد ذلك، وقع تبادل لإطلاق النار بين المهاجم والشرطي، وانتهى بإصابة الاثنين.