وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيره البحريني في روما

يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، مع نظيريه الأمريكي والبحريني في روما.

وقال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، في بيان، إن هذا اللقاء سيكون أول اتصال مباشر، لعضو بارز في الحكومة الإسرائيلية التي أدت اليمين قبل أسبوعين، بحسب وكالة "رويترز".

ولم يقدم البيان الإسرائيلي تفاصيل جدول أعمال محادثات لابيد المنفصلة التي من المقرر أن تعقد مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا في إيطاليا.

وفي سبتمبر / أيلول الماضي قامت البحرين والإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في اتفاق بوساطة الإدارة الأمريكية السابقة. ومن المقرر أن يزور لابيد الإمارات يومي الثلاثاء والأربعاء.