انفجار قنبلة في كنيسة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية... صور

قال مسؤول محلي، إن قنبلة بدائية الصنع انفجرت داخل كنيسة كاثوليكية في مدينة بيني، شرقي جمهورية الكونغو الديموقراطية المنكوبة بالصراع، اليوم الأحد، وذلك قبل ساعة فقط من مراسم تعميد الأطفال.

وصرح نارسيس موتيبا كاشالي، رئيس الشرطة في بلدية بني، لوكالة "فرانس برس" أن الانفجار وقع الساعة السادسة صباحا (14:00 بتوقيت غرينتش) وأن خبراء من بعثة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قالوا: "انها قنبلة محلية الصنع، تم إعدادها لكمين".

ولم يعرف على الفور ما إذا كان الانفجار قد تسبب في سقوط ضحايا، وبحسب صور تم نشرها على موقع "تويتر"، يتضح أن الأضرار المادية كانت كبيرة داخل الكنيسة.

#RDC : Selon les témoignages, l'Eglise de Butsili-Beni vient de vivre un grand miracle ce matin. Une bombe placée dedans a explosé en présence de deux fidèles.Blessés, ils sont Acheminés à l'hôpital. Less vitres de l'Eglise endommagées. pic.twitter.com/sPNAtUIcW9 — Rachel Kitsita Ndongo (@rkitsita) June 27, 2021

عمدة بني، كونغو سينثيس، وبحسب وسائل إعلام هندية، أكد أن القنبلة أدت إلى إصابة شخصين على الأقل، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العناية المركزة.

#Congo



Lo ha confermato a "Congo Synthèse" il sindaco di Butsili (distretto di Beni) Josué Musanzalirehttps://t.co/OOOPe3HfQL — Agenzia Nova (@agenzia_nova) June 27, 2021

وبحسب العمدة، وصل رئيس الشرطة المحلية نارسيس موتيبا إلى مكان الحادث وأعلن بدء التحقيق.