البحرية الإيرانية: قدراتنا وصلت إلى المحيط الهندي والبحر الأحمر ومدخل قناة السويس

قال قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، اليوم الأحد، إن مهمات وقدرات قواته وصلت إلى المحيط الهندي والبحر الأحمر ومدخل قناة السويس.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أضاف القائد الإيران ي في حديث بالمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية أن "سياسة بلاده الدفاعية قائمة على الردع، وعلى من يفكر بمهاجمة إيران أن يعلم أن ما سيكسبه سيكون أقل بكثير مما يفقده".

وتابع "الحضور الإيراني في البحار سابق للعديد من الدول بما فيها أمريكا، مشيرا إلى أن إيران عندما كانت تمارس الملاحة في محيطات العالم لم تكن هذه الدول موجودة".

وأكد خانزادي أن "البحر يكتسب أهمية كبيرة لدى إيران كون 80 في المئة من حدودها مع دول الجوار هي حدود بحرية، وانطلاقا من هذا فإن قواتنا جاهزة للدفاع عن مصالحنا البحرية".

وأشار إلى أن "مهمات البحرية الإيرانية توسعت إلى المحيط الهندي والبحر الأحمر ومدخل قناة السويس لحماية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية، موضحا أن هذه القوات رافقت خلال العام الأخير أكثر من 47 سفينة تجارية وناقلة نفط لإيصالها إلى مقصدها بأمان".

وذكر أنه رغم الحظر والضغوط القصوى فإن إيران استطاعت إنتاج الفرقاطات والمدمرات، معتبرا أن ذلك يجسد قوة إيران وقدراتها غير المعتمدة على الخارج.