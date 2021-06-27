قائد الحرس الثوري: نمتلك طائرات مسيرة مداها 7 آلاف كيلومتر

أعلن حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن بلاده تمتلك طائرات مسيرة يبلغ مداها 7 آلاف كيلومتر.

جاء هذا خلال مراسم إزاحة الستار عن لقاح "نورا" الذي طورته جامعة "بقية الله" للعلوم الطبية التابعة للحرس الثوري، وانطلاق التجارب السريرية على اللقاح، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن سلامي قوله: "لدينا طائرات كبيرة مسيرة يبلغ مداها 7 آلاف كيلومتر وتهبط في أي مكان".

وأكد قائد الحرس الثوري أن بلاده قررت أن تكون من بين الدول الأولى في العالم في كل مجال، معتبرا أن بلاده من بين أفضل دول العالم في العديد من المجالات.

وتأتي تصريحات سلامي في وقت تجري فيه مفاوضات مع 6 قوى عالمية بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي عقد في 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات وأعاد فرض العقوبات على طهران.

ويحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن إحياء الاتفاق وتوسيع نطاقه لفرض مزيد من القيود على برامج إيران النووية والصاروخية وكذلك تقييد أنشطتها.

واستبعدت إيران الدخول في مفاوضات بشأن صواريخها الباليستية ودورها في منطقة الشرق الأوسط.