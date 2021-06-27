أضرار مالية فادحة وضحايا يخلفها إعصار التشيك... فيديو وصور

بلغت الأضرار الناجمة عن الإعصار، الذي حدث مساء الخميس الماضي في جنوب شرق جمهورية التشيك، نحو 12 مليار كرون (حوالي 563 مليون دولار).

ودمر الإعصار مدرسة في بلدة هودونين، بالإضافة للعديد من المعدات في المؤسسات العامة، على سبيل المثال، دور رعاية المسنين والمستشفيات، كما أدى إلى انقطاع تام لإمدادات الكهرباء.

وتعتزم الحكومة التشيكية تقديم طلب إلى صندوق التضامن الأوروبي للتعويض عن تكاليف الممتلكات المتضررة.

أفادت وسائل إعلام تشيكية، يوم الخميس الماضي، عن مقتل وجرح العشرات بسبب إعصار مدمر في جنوب شرقي البلاد على الحدود مع النمسا وسلوفاكيا.

Na Břeclavsku a Hodonínsku dnes řádilo tornádo.



Zdroj foto: https://t.co/Cw0D0b7YZS pic.twitter.com/UZZqsIvA9X — Filip Horký (@FilipHorky) June 24, 2021

ونقل التلفزيون التشيكي بيان المتحدثة باسم إدارة الطوارئ في ​البلاد، هيدفيكا كروباكوفا، التي أعلنت عن مقتل مواطن على الأقل وجرح المئات في اعصار دمر منازل في عدد من بلدات جنوب شرقي البلاد.

وقالت وزيرة المالية التشيكية، ألينا شيلروفا، للتلفزيون التشيكي "إن الوزارة ستخصص عشرة ملايين كرون (حوالي 470 ألف دولار) من احتياطي الميزانية للمنطقة المتضررة، بالإضافة إلى ذلك تعتزم الوزارة تقديم 500 مليون كرونة أخرى (حوالي 23.4 مليون دولار) لمساعدة المنطقة المتضررة".