الصين تكشف عن مقاطع فيديو وصور جديدة من المريخ

كشفت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء اليوم الأحد عن مقاطع فيديو وصور جديدة حول قيام مسبار المريخ الصيني "تيانون-1" بالهبوط على المريخ واستكشاف الكوكب الأحمر.

وتُظهر مقاطع الفيديو مركبة الهبوط وهي تنشر مظلتها وتهبط على سطح المريخ، وانفصال مركبة التجوال "تشورونغ" عن منصة الهبوط وتحركها فوق الأرض.

وتشمل الصور مناظر كوكب المريخ والآثار التي خلفتها مركبة التجوال في الأرض أثناء سيرها. وحتى صباح اليوم 27 يونيو/ حزيران، عملت المركبة المدارية التابعة لمهمة "تيانون-1" حول المريخ لمدة 338 يوما، ويبعد موقعها في المريخ عن الأرض حوالي 360 مليون كيلومتر. وفقا لـ "رويترز".

وتعمل مركبة التجوال "تشورونغ" على سطح المريخ منذ 42 يوما مريخيا وقطعت مسافة بلغ إجماليها 236 مترا.

وستواصل "تشورونغ" مهامها المتمثلة في الحركة والرصد والاستكشاف العلمي كما هو مخطط لها. وستستمر المركبة المدارية في العمل في مدار تتابع، مما يوفر اتصالات التتابع للاستكشاف العلمي للمركبة أثناء إجراء عمليات الرصد العلمي الخاصة بها.