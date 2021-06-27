إسرائيل تكشف عن خلافات مع واشنطن بشأن "نووي" إيران

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عن وجود خلافات مع الإدارة الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت قناة "العربية" عن لابيد قوله: "لدينا خلافات مع واشنطن بشأن نووي إيران"، جاء ذلك خلال محادثات بين لابيد ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الإيطالية روما.

وزير خارجية إسرائيل: لدينا خلافات مع واشنطن بشأن نووي إيران #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 27, 2021

في سياق متصل، كشف لابيد عن أنه سيجري زيارة رسمية لدولة الإمارات، قائلا: "سأقوم قريبا بزيارة تاريخية لدولة الإمارات العربية".

من جانبه، صرح بلينكن بأن بلاده تعمل "على أساس شراكة مستدامة مع إسرائيل"، مضيفا "نختلف مع إسرائيل بشأن الأسلوب وليس الهدف فيما يتعلق بإيران"، كما أوضح أنه بحث مع وزير خارجية إسرائيل الوضع الإنساني في قطاع غزة.

بلينكن: نختلف مع إسرائيل بشأن الأسلوب وليس الهدف فيما يتعلق بإيران #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 27, 2021

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد التقى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في روما اليوم الأحد، حيث توجه لابيد إلى إيطاليا في زيارة سريعة تستغرق عدة ساعات، قبل أن يصل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأمريكي.

يأتي ذلك بعد أسبوع من حديث هاتفي أجراه الوزيران لابيد وبلينكن اتفقا خلاله على ضرورة العمل المشترك من أجل تعميق جهود التطبيع بين إسرائيل والدول العربية وتعزيز قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك المتعلق بالشأن الإيراني، إلى جانب ضرورة تحسين العلاقات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني بشكل عملي وفق بيان أصدره الجانبان عقب الاتصال.

ويترافق لقاء لابيد وبلينكن مع استعداد البيت الأبيض لاستقبال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي سيقصد الولايات المتحدة اليوم الأحد في زيارة رسمية ستكون الأخيرة قبل انتهاء ولايته الشهر المقبل.

وتأتي زيارة ريفلين للولايات المتحدة تلبية لدعوة رسمية وجهها له الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيستقبله في البيت الأبيض يوم غد الاثنين.