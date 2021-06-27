الأمن القومي الإيراني: تقرير عراقجي عن المفاوضات النووية "غير مرض"

أكدت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، أن التقرير الذي قدمه كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي عن سير المفاوضات النووية "غير مرض".

وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زاده مشكيني، عقب اجتماعه مع عراقجي، "إن التقرير الذي قدمه عراقجي لا يراعي قانون البرلمان وتوصيات قائد الثورة برفع كل إجراءات الحظر والتحقق من ذلك"، وذلك حسب " وكالة أنباء فارس " الإيرانية.

وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للحفاظ على جزء من الحظر وتخطط مستقبلا لاستخدام آلية الزناد ضد إيران في الاتفاق النووي"، مؤكدا أن "مصالح إيران القومية تستوجب الحصول على ضمانات أمريكية قبل العودة إلى الاتفاق".

وكان عراقجي قال إن بعض القضايا العالقة مع دول 4+1 جرت مفاوضات بما فيه الكفاية حولها، وقد حان وقت اتخاذ القرارات من جانب الدول الأعضاء، مشيرا إلى مباحثاته مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، حول آخر المستجدات المعلقة بمفاوضات فيينا والقضايا المطروحة من جانب إيران.

وحول نتائج المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي، قال: لقد أجريت لحد الآن 6 جولات من هذه المفاوضات مع دول 4+1، وقد اقتربنا من المراحل النهائية تقريبا، لكن هناك بعض القضايا العالقة والتي جرت بشانها مفاوضات كافية وقد حان وقت اتخاذ القرارات من جانب الدول الأعضاء.

وأكد عراقجي أن "إيران، سبق وأن اتخذت قرارها الكبير والصعب قبل انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، حفاظا على هذا الاتفاق؛ وفي ضوء المفاوضات التي أجريناها، يتعين على الأطراف المقابلة أن تتخذ قرارها الصعب وتجمع على إحياء الاتفاق النووي".

واستضافت العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق، الذي يرجع تاريخ توقيعه إلى عام 2015، عندما وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي شمل رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران أسلحة نووية.