بايدن والرئيس الإسرائيلي يبحثان الملف الإيراني واحتياجات إسرائيل الدفاعية

يجتمع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الرئيس الإسرائيلي الذي أوشكت ولايته على الانتهاء ريئوفين ريفلين، في البيت الأبيض يوم الاثنين، لإجراء مناقشات موسعة بشأن مساعي الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل.

يُعقد الاجتماع بعد أسابيع فقط من تولي نفتالي بينيت منصب رئيس الوزراء الجديد في إسرائيل خلفا لبنيامين نتنياهو. ويعمل المسؤولون الأمريكيون على ترتيب لقاء بين بايدن وبينيت في الأسابيع المقبلة.

يأتي لقاء بايدن مع ريفلين وسط قلق في إسرائيل وعواصم عربية إزاء مساعي الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي الإيراني، وذلك خشية أن يتيح الاتفاق لطهران امتلاك أسلحة نووية في نهاية المطاف تجعلهم عرضة للترهيب أو التهديد العسكري الإيراني.

وتمضي المساعي الأمريكية الرامية لإحياء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 بخطى بطيئة في ظل إصرار طهران على أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وقال مصدر مطلع لرويترز، إن "من المتوقع أن يبلغ بايدن الرئيس الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تشتركان في نفس الهدف، وهو عدم السماح لإيران بإنتاج سلاح نووي.

وأضاف أن بايدن سيؤكد على دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الزعيمان الحرب التي خاضتها إسرائيل طوال 11 يوما مع غزة. وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتحديث نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف بالقبة الحديدية الذي استخدم بكثافة خلال حرب غزة.

ومن المقرر أن يترك ريفلين منصبه في السابع من يوليو/تموز بعد أن أمضى سبع سنوات في منصبه وسيحل محله رئيس الوكالة اليهودية إسحق هرتزوج.