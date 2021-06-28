ضربة جديدة قد تؤجل إطلاق طائرات "بوينغ 777 إكس" إلى 2024

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن رفضها رسميا منح ترخيص لشركة "بوينغ" للمضي قدما في خطوة رئيسية صوب المصادقة على طائرتها العملاقة المقبلة ذات الهيكل العريض من طراز "بوينغ 777 إكس".

وبحسب رويترز فإن الإدارة أعلنت عن هذا الرفض في رسالة وجهتها إلى بوينغ في 13 مايو الماضي، محذرة الشركة من أنه يتعين عليها زيادة عدد الرحلات التجريبية التي تخطط لتشغيلها لاختبار الطائرة من طراز "بوينغ 777 إكس".

وأضافت أن موعد المصادقة على الطائرة بات واقعيا بعد عامين على أدنى تقدير من الآن، وعلى الأرجح في نهاية سنة 2023.

وعزت الإدارة قرارها إلى عدد من الشواغل، ومنها حادثة خطيرة تتعلق بالتحكم في الرحلة التجريبية التي أُجريت للطائرة، حينما تعرضت الطائرة لحادث "انحدار غير مقصود"، ما يعني أن مقدمة الطائرة مالت إلى أعلى أو أسفل من دون تدخل من جانب قائديها.

ويتعين على "بوينغ" إقناع الإدارة أنها تفهمت وصححت تماما الخطأ الذي حدث في التاريخ المذكور. كما أشارت الرسالة إلى شاغل آخر يتعلق بتصميم الطائرة، ويتمثل في أن نظام الإلكترونات الجوي المحمولة على الطائرة لا يفي بالمتطلبات.

ويعد هذا الإعلان بمثابة ضربة أخرى تتلقاها "بوينغ"، ذلك أنه يمكنه تأجيل إطلاق "بوينغ 777 إكس" إلى الخدمة التجارية إلى أوائل سنة 2024، أي بعد أربع سنوات من التاريخ الأصلي المحدد لإطلاقها.

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