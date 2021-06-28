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    طائرات بوينغ 737 ماكس

    ضربة جديدة قد تؤجل إطلاق طائرات "بوينغ 777 إكس" إلى 2024

    © REUTERS / LINDSEY WASSON
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    أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن رفضها رسميا منح ترخيص لشركة "بوينغ" للمضي قدما في خطوة رئيسية صوب المصادقة على طائرتها العملاقة المقبلة ذات الهيكل العريض من طراز "بوينغ 777 إكس".

    وبحسب رويترز فإن الإدارة أعلنت عن هذا الرفض في رسالة وجهتها إلى بوينغ في 13 مايو الماضي، محذرة الشركة من أنه يتعين عليها زيادة عدد الرحلات التجريبية التي تخطط لتشغيلها لاختبار الطائرة من طراز "بوينغ 777 إكس".

    إلغاء أمر الحظر الطارئ على طائرات بوينغ 737 ماكس وعودتها للتحليق، الولايات المتحدة 2 ديسمبر 2020
    © REUTERS / Carlo Allegri
    السلطات الجوية الأمريكية تلزم شركة "بوينغ" بفحص كل طائراتها من طراز 737

    وأضافت أن موعد المصادقة على الطائرة بات واقعيا بعد عامين على أدنى تقدير من الآن، وعلى الأرجح في نهاية سنة 2023.

    وعزت الإدارة قرارها إلى عدد من الشواغل، ومنها حادثة خطيرة تتعلق بالتحكم في الرحلة التجريبية التي أُجريت للطائرة، حينما تعرضت الطائرة لحادث "انحدار غير مقصود"، ما يعني أن مقدمة الطائرة مالت إلى أعلى أو أسفل من دون تدخل من جانب قائديها.

    ويتعين على "بوينغ" إقناع الإدارة أنها تفهمت وصححت تماما الخطأ الذي حدث في التاريخ المذكور. كما أشارت الرسالة إلى شاغل آخر يتعلق بتصميم الطائرة، ويتمثل في أن نظام الإلكترونات الجوي المحمولة على الطائرة لا يفي بالمتطلبات.

    ويعد هذا الإعلان بمثابة ضربة أخرى تتلقاها "بوينغ"، ذلك أنه يمكنه تأجيل إطلاق "بوينغ 777 إكس" إلى الخدمة التجارية إلى أوائل سنة 2024، أي بعد أربع سنوات من التاريخ الأصلي المحدد لإطلاقها.

    كما اجتمع الليبيون في بوزنيقة قرب الرباط منذ العام الماضي للاتفاق على المناصب السيادية، وتجاوز الأزمة السياسية التي عصفت باتفاق الصخيرات.

    انظر أيضا:

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