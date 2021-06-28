صحيفة: ألمانيا تسعى لحظر دخول المسافرين البريطانيين الاتحاد الأوروبي

قالت صحيفة "تايمز"، اليوم الاثنين، إن ألمانيا ستحاول حظر دخول المسافرين البريطانيين الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على لقاح كوفيد-19 أم لا.

وأضافت الصحيفة أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تريد تصنيف بريطانيا على أنها "دولة مثيرة للقلق" نظرا لانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا هناك بشكل كبير.

وقالت إن هذه الخطط سيناقشها مسؤولون كبار في لجنة الاتحاد الأوروبي المتكاملة لمواجهة الأزمات السياسية وستعارضها اليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا والبرتغال.

ومن المقرر أن تلتقي ميركل برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تشيكرز، مقر إقامته الريفي الرسمي، الأسبوع المقبل، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتعتزم بريطانيا الكشف عن خطط، الشهر المقبل، للسماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالسفر دون قيود إلى جميع الدول باستثناء تلك التي لديها أعلى مخاطر فيما يتعلق بكوفيد-19.