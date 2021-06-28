قائد الجيش: سلطات ميانمار لن تغير قواعد مشاركة الأحزاب في الانتخابات

أعلن رئيس مجلس إدارة الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلين، أن الانتخابات الجديدة في ميانمار ستكون نزيهة، وستتمكن جميع الأحزاب السياسية من المشاركة فيها، إذا امتثلت لقواعد التسجيل.

وأشار القائد إلى أن الجيش في ميانمار، منذ اليوم الأول بعد انتقال السلطة إلى أيديه، قال إنه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات جديدة، "سينظم بالتأكيد انتخابات جديدة نزيهة".

وقال مين أونج هلان لوكالة "سبوتنيك": "بالتأكيد يمكن لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وفقًا للقواعد. نحن لا نغير هذه القواعد ولن نضع قواعد جديدة".

"إذا عملت (الأحزاب) وفقًا للقواعد، فسيكون بإمكانها المشاركة في الانتخابات. هناك نوعان من القواعد. أولاً، التشكيل الصحيح للحزب السياسي. إذا تم تسجيل كل شيء وفقًا للقانون، فهذا بالفعل نصف العمل. ثانياً، المشاركة الصحيحة في الانتخابات نفسها. إذا تم مراعاة جميع القواعد، فإن الأحزاب ستكون جاهزة بنسبة 100% للانتخابات المقبلة".