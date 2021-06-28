العثور على قارب يحمل 40 مهاجرا قبالة سواحل جزر الكناري

أعلنت خدمة الطوارئ الإسبانية، اليوم الاثنين 28 يونيو/حزيران، أن رجال الإنقاذ الإسبان عثروا على قارب يحمل قرابة 40 مهاجرا قبالة سواحل غران كناري.

موسكو – سبوتنيك. وأكدت خدمة الطوارئ الإسبانية أن اثنين من المهاجرين لقيا حتفهما، وتم نقل سبعة إلى المستشفى.

وجاء في بيان خدمة الإنقاذ في جزر الكناري على تويتر: "أكد رجال الإنقاذ وجود جثتين على متن القارب، واحتاج سبعة رجال آخرين للعلاج، ثلاثة منهم في حالة خطيرة".

وتم اكتشاف القارب، ليل أمس، بالقرب من بلدة ماسبالوماس، ووفقاً لرجال الإنقاذ، تم إنقاذ 37 مهاجرا.

وتشهد جزر الكناري أسوأ أزمة هجرة منذ عام 2006. وفي المجموع، وصل 41.8 ألف مهاجر إلى إسبانيا خلال العام الماضي عن طريق البحر والبر. وأكثر من 23 ألف شخص إلى جزر الكناري وحدها، بزيادة 750 في المئة عن العام السابق.