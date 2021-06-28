واشنطن تدعو لإعادة 10 آلاف "داعشي" معتقل لدى "قسد" إلى بلادهم

حثت واشنطن، اليوم الاثنين، دولا ينتمي لها 10 آلاف مقاتل من تنظيم "داعش" الإرهابي محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم وتأهيلهم أو محاكمتهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في افتتاح اجتماع في العاصمة الإيطالية روما حول تجديد الجهود الدولية لمحاربة التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا).

وقال بيلنكن، على ما نقلته وكالة "رويترز"، إن عشرة آلاف من مقاتلي "داعش" ما زالوا رهن الاحتجاز في معسكرات تديرها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، واصفا الوضع بأنه غير مقبول.

وأضاف أن بلاده تحث الدول، بما فيها أعضاء التحالف ضد "داعش"، على إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم وتأهيلهم أو محاكمتهم.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية إنها تحتجز أكثر من 11 ألفا من معتقلي "داعش" ينتمون لأكثر من 50 جنسية من مختلف دول العالم.