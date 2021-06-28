الصين تعلق على الحشود العسكرية للهند في المنطقة الحدودية

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن الوضع على الحدود الصينية الهندية مستقر، في تعليق على تقارير إعلامية عن الحشد العسكري الهندي في المنطقة.

بكين- سبوتنيك. في وقت سابق اليوم أفادت صحيفة "ديكان هيرالد" بأن الهند زادت القوات المنتشرة على الحدود الصينية إلى 200 ألف جندي، وهو ما يزيد بنسبة 40% عن العام الماضي.

وفي الأشهر الماضية، نشرت الهند ما لا يقل عن 50 ألف جندي إضافي في ثلاث مناطق حدودية.

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين في إفادة صحفية: "حاليا، الوضع على الحدود الصينية الهندية مستقر إلى حد كبير يحل الجانبان القضايا الحدودية القائمة من خلال المفاوضات.".

وأضاف:

في ظل هذه الخلفية، يجب أن تسهل البيانات والوجود العسكري أولا تخفيف التوترات وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين، ولكن العكس.

تدهور الوضع على الحدود بين الصين والهند في مايو/ أيار 2020، عندما شهدت المنطقة عددا من الاشتباكات بين الجانبين. بعد التصعيد، عززت بكين ونيودلهي من الوجود العسكري في المنطقة.

أدت المواجهة إلى تدهور العلاقات الثنائية، وعلى سبيل المثال، ألغت الهند عددا من العقود الصينية، وحظرت التطبيقات الصينية، وألغت شراء المعدات من الصين.