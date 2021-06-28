إيطاليا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، فإن السلطات المعنية بحالة الطوارئ الصحية أكدت أنها "بعد يوم من تسجيل 782 إصابة ووصول مؤشر نسبة الحالات الإيجابية إلى 0.56%، فإن إيطاليا الملتزمة بمكافحة فيروس كورونا، وهي تولي اهتماما خاصا لمتحول دلتا، تتخذ خطوة أخرى نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، مع عدم وجوب استبعاد أي احتمال لإقامة مناطق حمراء محلية لوقف الحالات الطارئة التي قد تنشأ".

وذكرت السلطات أنه "ابتداءً من اليوم على أي حال، تبدأ مرحلة جديدة: إعلان مقاطعة فاللي داوستا (شمال) المنطقة الوحيدة، التي كانت لا تزال منطقة صفراء حتى يوم أمس، منطقة بيضاء... ولا يوجد حظر تجول وتطبيق قواعد أكثر مرونة، لا سيما فيما يتعلق بالمطاعم: فلا قيود على عدد الجالسين على الطاولات الخارجية، بحد أقصى يصل إلى 6 أشخاص إن لم يكونوا من عائلة واحدة في الصالات الداخلية".

وأوضح رئيس المعهد العالي للصحة (ISS) سيلفيو بروزافيرّو، أن "الجدة الحقيقية تتمثل بوقف الالتزام بارتداء الكمامات الوقائية في الهواء الطلق". وردًا على سؤال لصحيفة "لا ريبوبليكا" حول فرضية إعادة فرض هذا الالتزام، أجاب أن "مراقبة الأوضاع تتيح لنا فهم كيفية تطوراتها وكيفية التدخل، إن جدّ أي مستجد، حتى لو كان ذلك من خلال إعادة تطبيق الإجراءات الوقائية".