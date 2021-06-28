إيطاليا: علاقتنا بأمريكا أكثر أهمية من العلاقات مع الصين

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، إن علاقات روما مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من علاقاتها مع الصين.

جاءت تصريحات دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة الأمريكي أنتوني بلينكن، بحسب "رويترز".

وقال دي مايو: "نحن شريك تجاري قوي مع الصين، ولدينا علاقات تاريخية، ولكن لا يمكن مقارنتها بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة ولا تتعارض مع تحالف القيم الذي نحتفظ بها مع الولايات المتحدة".

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن علاقات إيطاليا مع الصين، خاصة بعد انضمام الحكومة الإيطالية السابقة إلى مشاريع للبنية التحتية ضمن "مبادرة الحزام والطريق" الصينية في 2019.

وفي العام الماضي، حذرت الخارجية الأمريكية إيطاليا من تنامي علاقاتها الاقتصادية مع الصين، حيث أبلغ وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو إيطاليا، قلقه إزاء خطط الصين لتوسيع نفوذها الاقتصادي على أراضيها.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو: "أجرينا مع وزير الخارجية محادثة طويلة حول مخاوف الولايات المتحدة من محاولة الحزب الشيوعي الصيني الاستفادة من وجوده الاقتصادي في إيطاليا لخدمة أغراضه الاستراتيجية".