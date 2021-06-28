إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بإخلاء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، تعليماته إلى الجهات ذات الشأن في الجيش الإسرائيلي، للاستعداد لإخلاء البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على جبل صبيح قرب بلدة بيتا الفلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

القدس– سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "إخلاء البؤرة الاستيطانية سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة؛ سواء باتفاق أو بدون اتفاق مع المستوطنين".

وجاء إعلان غانتس، رغم أنباء سابقة تحدثت عن تسوية تم التوصل إليها تقضي بإخلاء المستوطنين للبؤرة الاستيطانية بمحض إرادتهم، إلى حين صدور قرار على استئناف قدموه إلى المحكمة العليا بخصوص إخلاء البؤرة الاستيطانية.

أقيمت هذه البؤرة للمرة الأولى عام 2013، وأطلق عليها اسم "أفيتار بوروفسكي"، وهو مستوطن قتل على حاجز بلدة زعترة القريبة من المكان؛ ثم عاد المستوطنون وجددوا المكوث فيها خلال أيار/ مايو الماضي، ردا على إطلاق نار أدى إلى مقتل المستوطن يهودا غويتا.

ويشهد محيط جبل صبيح، منذ أسابيع، فعاليات واسعة من الاحتجاجات السلمية الشعبية بمشاركة آلاف الفلسطينيين تضامنا مع أهالي بلدة "بيتا".

وقتل خلال مواجهات الدفاع عن جبل صبيح 4 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، كما أصيب مئات آخرين بجروح.