إسرائيل تمدد حظر السفر إلى بعض الدول بينها روسيا

مددت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حظرها السفر إلى روسيا والأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا والمكسيك والهند بسبب الحالة الوبائية، مع استثناء للذين حصلوا على إذن خاص.

تل أبيب- سبوتنيك. قالت الوزارة إن التعليمات الخاصة بالسفر المحظور إلى الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد تم تمديدها حتى الحادي عشر من يوليو/ تموز.

وتعتبر زيارة الدول المدرجة في القائمة السوداء انتهاكا جنائيا وإداريا وستتضمن غرامة قدرها 5000 شيكل (أكثر من 1500 دولار)، بحسب الوزارة.

واعتبارا من يوم الثلاثاء، يتعين على كل مواطن أو مقيم في إسرائيل فوق سن السادسة عشرة ملء تصريح يفيد بأنه لن يسافر إلى المقاطعات المحظورة من قبل وزارة الصحة، أو يجب تقديم تصريح لزيارة البلاد إلى لجنة الحالات الاستثنائية. لن يتم السماح للركاب بالصعود على متن الطائرة بدون الإعلان.

تم إغلاق إسرائيل بالكامل أمام السياح الأجانب منذ مارس/ آذار عام 2020. وفي مايو/ أيار الماضي، حصل عدد قليل فقط من السياح الذين تم تطعيمهم من البلدان ذات المستوى المنخفض من حالات الإصابة على تصريح لدخول إسرائيل.

اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب، تخطط السلطات للسماح بدخول السائحين الذين تم تطعيمهم من البلدان التي وافقت عليها وزارة الصحة.