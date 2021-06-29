إيران تتوقع تطعيم من دون الـ 18 عاما بلقاح محلي الصنع

أكد مسؤول إيراني كبير في وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن طهران تسعى لتطعيم الأشخاص دون سن الـ 18 عاما بلقاح "باستور" المحلي.

وقال مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، علي رضا رئيسي، إنه خلال الأسابيع الستة القادمة سيصل طهران نحو 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا.

وأضاف أنه في الوقت الحالي سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح أن جدول الأعمال للشهر المقبل يتضمن تطعيم المعلمين وأساتذة الجامعات.

وعن من هم دون الـ 18 عاما، قال، "مسالة تطعيم الأفراد تحت 18 عاما، ليست واردة في الوقت الحاضر، إذ لا يوجد لقاح مؤكد لمثل هؤلاء الأفراد".

وتابع، "لحسن الحظ أن لقاح (باستور) يمضي الآن مراحله النهائية وحقق نتائج جيدة، وفيما لو كانت نتائجه السريرية ناجحة فسيكون مفيدا للأفراد تحت 18 عاما، وبالإمكان الاستفادة منه لتطعيم التلاميذ".

وبحسب وكالة "أرنا"، أشار إلى أن هناك 6 لقاحات مضادة لكورونا يتم تطويرها في البلاد، منها لقاح "بركت" الذي حصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، وتلقاه قائد الثورة الإسلامية، علي خامنئي.

وشدد على أن لقاح "باستور" المحلي سيحصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، خلال الأسبوع الجاري أو المقبل، كما سيحصل لقاح "رازي" على الترخيص الطارئ في غضون شهر أو شهرين.

وتوقع أن يصل الإنتاج لجرعات لقاحات كورونا المحلية إلى 10 ملايين جرعة بعد شهرين من الآن وهو ما سيكون كافيا لتطعيم المواطنين إلى جانب اللقاحات الخارجية بنهاية العام الإيراني (ينتهي في 20 مارس/آذار 2022).