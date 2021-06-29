أستراليا تفرض غرامة على نائب رئيس الوزراء

في أستراليا، فرضت الشرطة غرامة على نائب رئيس الوزراء في البلاد، بارنابي جويس، لانتهاكه متطلبات الوباء، حسبما ذكرت شبكة ABC يوم الثلاثاء 29 يونيو/حزيران.

اتصل بالشرطة زوار محطة وقود في أرميدال، نيو ساوث ويلز، الذين قالوا إن جويس لم يرتد كمامة عند زيارة المحطة.

قال نائب مفوض الشرطة غاري واربويز: "لقد اعتذر وتعاون مع الضباط الذين كانوا مثابرين وعادلين".

تم تغريم جويس 200 دولار أسترالي (150 دولارًا أمريكيًا) لانتهاكات القواعد الصحية.