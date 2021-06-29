لحظة ثوران أكبر بركان في كوستاريكا... فيديو

بدأ بركان رينكون-دي-لا-فيخا، شمالي كوستاريكا، وهو واحد من أكبر خمسة براكين في الجمهورية، في الثوران. تم تصوير فيديو للحظة الثوران.

ألقى البركان عمودًا من الرماد يبلغ ارتفاعه كيلومترين، ولم يتم الإبلاغ عن أضرار أو إصابات.

Volvio a la actividad El volcán Rincón de la Vieja, ubicado en la provincia de Guanacaste, #CostaRica. Las columnas de cenizas alcanzaron 2 mil metros de altura sobre el cráter y descenso de material en ríos. pic.twitter.com/YE7Og75AC7 — Oscar Vazquez (@OscarVazquez_C) June 29, 2021

حثت السلطات المحلية سكان المناطق المجاورة على عدم الاقتراب من الأنهار. يمكن أن تصل الانبعاثات إلى قنوات الخزانات، لذلك من الضروري تجنب الاقتراب من الضفاف والجسور فوق القنوات.