تل أبيب: لابيد يصل إلى الإمارات في أول زيارة لوزير إسرائيلي

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات العربية المتحدة، في أول زيارة يقوم بها وزير إسرائيلي إلى البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لحساب "إسرائيل في الخليج" التابع لوزارة الخارجية: "وصل وزير الخارجية لابيد الآن إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى الإمارات.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الهدف الرسمي للزيارة هو افتتاح السفارة الإسرائيلية الجديدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي وقنصلية تل أبيب في دبي.

ومن المقرر أن يلتقي لابيد نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، كما سيوقع اتفاقا للتعاون الاقتصادي مع الجدانب الإماراتي، وفق القناة نفسها.

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي على حسابه في موقع تويتر صورة له من داخل الطائرة، معلقا بالقول: "أنطلق في زيارة تاريخية إلى الإمارات".

ولابيد هو أول وزير في الحكومة الإسرائيلية يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات منذ توقيع اتفاق التطبيع أواخر العام الماضي، لكن يتم تنسيق زيارات إضافية.