وكالة: الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما بالسجن 15 شهرا

أمرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما، 15 شهرا بعدما أدانته بازدراء المحكمة لعدم مثوله أمام تحقيق فساد هذا العام.

وحسب وكالة "رويترز"، لم يمثل زوما أمام تحقيق يقوده رايموند زوندو، نائب كبير القضاة، في فبراير/ شباط الماضي، مشيرة إلى أن التحقيق يبحث في اتهامات بالكسب غير المشروع على مستويات عليا خلال فترة رئاسة زوما التي امتدت من عام 2009 إلى عام 2018.

وكانت مؤسسة "زوما" قد أصدرت بيانًا، في وقت سابق، أعلنت فيه أن موكلهم لن يمثل أمام اللجنة في المواعيد المحددة، وكان من المقرر أن يدلي زوما (78 عاما) بشهادته في وقت سابق، بعد أن قضت المحكمة الدستورية في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي بضرورة مثوله أمام لجنة زوندو.

وقال زوما إنه كان لديه علاقة شخصية وثيقة مع القاضي، وأقام دعوى قضائية منفصلة لإجبار زوندو على التنحي عن نظر القضية على أساس أنه كان متحيزا.

وقرر الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، في 2018، عزل الرئيس جاكوب زوما من منصبه، لارتكابه حسب وصف الحزب جرائم فساد وتدخل في القضاء.