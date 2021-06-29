بايدن: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا خلال فترة حكمي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي وهو في السلطة، مشددا على التزام بلاده تجاه أمن إسرائيل.

عُقد الاجتماع بعد أسابيع فقط من تولي بينيت منصب رئيس الوزراء الجديد في إسرائيل خلفا لبنيامين نتنياهو. ويعمل المسؤولون الأمريكيون على ترتيب لقاء بين بايدن وبينيت في الأسابيع المقبلة، بحسب "رويترز".

ومن المقرر أن يترك ريفلين منصبه في السابع من يوليو/ تموز، بعد أن أمضى سبع سنوات في منصبه وسيحل محله رئيس الوكالة اليهودية إسحق هرتزوغ.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العمل سويا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وذلك خلال القمة التي جمعتهما في جنيف السويسرية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إنه "من مصلحة كل من روسيا والولايات المتحدة ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية. اتفقنا على العمل معا، لأن هذا مثير للاهتمام بالنسبة لروسيا كما هو بالنسبة لنا".

وفي عام 2015، وقعت كل من بريطانيا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا وإيران، خطة عمل شاملة مشتركة، وتضمن الاتفاق رفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.

وقرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018، الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران.

ورداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.

وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.