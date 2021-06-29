وأضاف في تصريحات، نقلتها فضائية "العربية"، في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، "إننا شددنا في اجتماع التحالف أمس على دعم الحل السياسي في سوريا.

بلينكن: شددنا في اجتماع التحالف أمس على دعم الحل السياسي في سوريا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 29, 2021

وأشار بلينكن، إلى أنه يجب تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات للسوريين عبر الحدود، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين.

بلينكن: واشنطن ستقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 29, 2021

يذكر أن الوزير الأميركي كان شدد الأسبوع الماضي قبيل مؤتمر برلين 2 حول ليبيا التي غرقت منذ عشر سنوات في الفوضى والاقتتال، على ضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.

بدورها، أبدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، تفاؤلها حول هذا الملف، مؤكدة أن القوى الدولية أحرزت تقدما خلال محادثات برلين فيما يتعلق بإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد على الرغم من أن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي دعمته الأمم المتحدة لم يحدد أي إجراءات جديدة ملموسة في هذا الإطار.