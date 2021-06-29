إحصاء: تقديم 3 مليارات جرعة لقاح في أنحاء العالم

قدمت الحكومات ما يزيد على 3 مليارات جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في أنحاء العالم.

جاء هذا وفق تعداد لوكالة "فرانس برس"، حتى اليوم الثلاثاء، وذلك استنادا لمصادر رسمية.

وجرى إعطاء المليار الأول من الجرعات خلال 20 أسبوعا من انطلاق حملات التلقيح الواسعة في كانون الأول/ديسمبر.

وفي الوقت الذي تم فيه تقديم المليار الثاني من الجرعات خلال 6 أسابيع، استغرق توزيع المليار الثالث أقل من شهر.

وأشار التعداد إلى أن 40% من إجمالي الجرعات البالغة (1,2 مليار) تم توزيعه في الصين. وبينما تم توزيع 329 مليون جرعة في الهند، شهدت الولايات المتحدة توزيع 324 مليون جرعة.

ولكن بالقياس على عدد السكان، تصدر الشرق الأوسط عمليات توزيع اللقاح، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة في المقدمة (153 جرعة لكل 100 شخص)، ثم البحرين (124 جرعة)، وإسرائيل (جرعة124).وتقترب نسبة السكان الحاصلين على اللقاح في هذه الدول 60 بالمئة.

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وبعد هذه الدول تأتي تشيلي (118 جرعة لكل 100 نسمة)، ثم المملكة المتحدة (113)، ومنغوليا (111) وأوروغواي (110) والمجر (107) وقطر (107) والولايات المتحدة (98). وتتراوح نسبة الحاصلين على اللقاح في هذه الدول بين 46 بالمئة و54 بالمئة.