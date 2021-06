بروكسل تدعو جمهورية أفريقيا الوسطى لرفض الاستعانة بالمستشارين العسكريين الروس

واشنطن– سبوتنيك. وفي حديثه خلال مؤتمر في واشنطن، ذكر نائب الأميرال أنه زار جمهورية أفريقيا الوسطى الأسبوع الماضي للقاء الرئيس فوستين أرانج تواديرا، وكان الموضوع الرئيسي لمحادثاتهما التواجد المزعوم لموظفي الشركة العسكرية الروسية الخاصة "فاغنر" في هذا البلد.

