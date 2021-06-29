انسحاب آخر جندي ألماني من أفغانستان بعد 20 عاما من مهمة "الناتو"

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها سحبت آخر جندي تابع لها في أفغانستان، لتنهي بذلك مهمة دامت نحو 20 عاما.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت الدفاع الألمانية عبر "تويتر": "بعد 20 عاما، غادر آخر جنود الجيش الألماني أفغانستان الليلة، هو الآن في طريقه إلى المنزل، هذه نهاية فصل تاريخي، جهد مكثف تحدانا وشكلنا".

وتعتبر ألمانيا ثاني أكبر دولة مشاركة بقوات بعد الولايات المتحدة، ويبلغ عدد القوات الألمانية المشاركة في المهمة 1100 جندي، من بين إجمالي مهمة الناتو البالغ قوامها نحو 10 آلاف جندي.

وكان من المقرر انسحاب القوات الألمانية بحلول منتصف آب/ أغسطس المقبل، إلا أنها سارعت في تنفيذ عملية الانسحاب.

كانت الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر مزود للقوات، قد أعلنت بدء سحب قواتها من أفغانستان اعتبارا من أول أيار/ مايو الماضي لتكتمل العملية في 11 أيلول/ سبتمبر المقبل.

كما قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو) أيضا بدء الانسحاب من أفغانستان بحلول الأول من أيار/ مايو المقبل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن جدول انسحاب القوات من أفغانستان قد يتغير، بتغير الظروف في هذا البلد؛ بعد أن هاجمت "طالبان" قواعد ووحدات الحكومة الأفغانية.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.