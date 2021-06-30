ارتفاع ضحايا المبنى السكني المنهار في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 12 قتيلا

ارتفع العدد الرسمي لضحايا المبنى السكني الذي انهار جزئيا في سيرفسايد بولاية فلوريدا الأمريكية الأسبوع الماضي، إلى 12 شخصا، في حين لا يزال 149 في عداد المفقودين.

موسكو - سبوتنيك. وقالت عمدة مقاطعة ميامي، الأمريكية، ديد دانييلا ليفين، خلال إحاطة إعلامية "للأسف الشديد، ضحية أخرى تم العثور عليها، ليرتفع عدد قتلى المأساة إلى 12".

وفي وقت سابق تم الإعلان عن 11 قتيلا.

Search teams detected sounds of banging and other noises but no voices coming from the mounds of debris hours after a large section of the Champlain Towers South condominium near Miami crumbled to the ground https://t.co/Hio6mEI9IX pic.twitter.com/40tdvpAs2J — Reuters (@Reuters) June 25, 2021

ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميايامي، صباح الخميس الماضي، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.