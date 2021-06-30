جثث على نهر الغانج... الفيضانات تسحب مئات الجثث من ضحايا جائحة كورونا في الهند

تسببت الفيضانات الموسمية في سحب المئات من جثث ضحايا جائحة "كورونا" لتطفو على طول نهر الغانج في الهند.

وكان الأهالي قد وضعوا جثث أقربائهم في النهر أو دفنوها في مقابر ضحلة على ضفافه، بسبب عدم قدرتهم تحمل تكلفة المحارق الجنائزية في ذروة تفشي الفيروس، حسبما نقل موقع "نيويورك بوست".

Photos show bodies of COVID victims floating along Ganges River in India https://t.co/1KesfK3Giy pic.twitter.com/GUGexkJBwa — New York Post (@nypost) June 30, 2021

ووفقاً للمسؤولين المحليين فإنه تم دفن نحو 600 جثة على طول النهر المقدس خلال تصاعد الجائحة، لكن السكان المحليين يعتقدون أن هذا العدد أقل من العدد الحقيقي، ويخشون من احتمال إزاحة المزيد من الجثث بفعل المياه السريعة.

وتعاني الهند وهي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من ارتفاع حاد في الإصابات بفيروس "كورونا"، ما أدى إلى دخولها فترات إغلاق مطولة، وذلك منذ العام الماضي.